Over twee weken trapt Hans Vanaken (31) zijn achtste Europese groepsfase met Club Brugge op gang. Géén Champions League deze keer, wel een calvarietocht die via enkele obscure uithoeken tot een knap Europees parcours kan leiden. Vanaken droomt mee. “We willen Anderlecht of Gent vorig seizoen evenaren, of zelfs beter doen”, zegt. Vanaken.