Herman Brusselmans stopt met roken: “Ik wil mijn zoon zien opgroeien”

Hasselt

Maxime Meiland - van Chateau Meiland - en Herman Brusselmans gaan stoppen met roken. De tv-persoonlijkheid en schrijver zijn twee van de ambassadeurs van de jaarlijkse actie Stoptober, die dit jaar voor de tiende keer in Nederland wordt georganiseerd. Mensen worden dan aangespoord om vanaf 1 oktober te stoppen met roken.

Meiland wil vooral stoppen voor haar kinderen, Claire en Vivé . “Mijn dochter Claire wordt zich er nu bewust van, dus dit is het moment om het goede voorbeeld te geven. Tijdens mijn zwangerschappen is het ook gelukt, ik weet dus dat ik het kan.”

Maxime Meiland. — © rr

Ook voor Brusselmans is zijn kind een motivatie. “Afgelopen jaar werd mijn zoontje Roman geboren, en ik wil dat hij zonder sigaret opgroeit.”, aldus de schrijver. “Sinds mijn vriendin zwanger was, ben ik buiten gaan roken, en nu is het tijd om helemaal te stoppen. Ik wil 100 worden, vooral voor Roman. Ik wil die kleine zien opgroeien.”

Eerder liet Brusselmans zijn lange haren knippen. 2023 is dus best een jaar van verandering voor hem: na de knipbeurt, nu de rookstop. Het is wel een kwestie van volhouden: acht maanden geleden deed hij ook al eens een poging.

Vanaf 1 oktober proberen deelnemers aan Stoptober 28 dagen te stoppen met roken. De grote actie werd voor het eerst georganiseerd in 2014. In de afgelopen negen jaar hebben al meer dan 450.000 mensen meegedaan aan de actie. Volgens de organisatie zal dit jaar de 500.000e stopper zich aanmelden voor Stoptober.