Kan Sint-Lenaarts geslaagde bekercampagne doorzetten naar de competitie?

Zo was het vorig seizoen

Na een aarzelende competitiestart met 4 op 18 kwam Sint-Lenaarts halfweg oktober helemaal onder stoom en bleef het maar liefst negen weken op rij ongeslagen. Voor eigen volk werd de rest van het seizoen zelfs helemaal niet meer verloren. De Eesterploeg eindigde zo op een fraaie zesde plaats met 48 punten.

Voorbereiding/bekercampagne

Afgaande op de voorbereiding lijkt Sint-Lenaarts helemaal klaar voor de competitiestart. Zo overleefde het niet alleen vier bekerrondes. In drie van die vier matchen wipte het met Gullegem, Racing Gent en Berchem ook een ploeg uit een reeks hoger. Als beloning mag Sint-Lenaarts zich opmaken voor een galamatch tegen tweedeklasser Zulte Waregem binnenkort. Al wacht eerst dit weekend met de komst van Geel nog een minstens even belangrijk duel.

Transfers

Sint-Lenaarts zag in het tussenseizoen heel wat jongens komen en gaan. Zo zochten onder meer sterkhouders Staf De Graeve, Joel Di Biniamu Nganga (Pelt), Jesse Claessens (Nijlen) en Samuel Nelson (Rupel Boom) andere oorden op. Al is het grootste verlies ongetwijfeld Mourad Daoudi, die Sint-Lenaarts na vijf seizoenen inruilde voor reeksgenoot Pelt.

Met onder andere Milan Butsraen (Svelta Melsele), Daan Driesen (Hoogstraten), Mats Joris (Berchem), Anthony Laureyssens (’s Gravenwezel-Schilde), Lucas Lemaire, Hans Wynants (Lille) en Sepp Versmissen (Turnhout) haalde wel een resem nieuwkomers in huis, maar het valt nog af te wachten of zij stuk voor stuk het niveau halen van de vertrekkers.

Onze prognose

Als Sint-Lenaarts de lijn van de bekercampagne kan doortrekken in de competitie, staat hen ongetwijfeld een mooi seizoen te wachten. Al zal het niet evident worden om de knappe zesde plaats van vorig seizoen te evenaren. We zien dit Sint-Lenaarts eerder een rustig seizoen draaien in de middenmoot onder de hoede van kersvers coach Kurt Gessner, die zich in een mum van tijd ontpopt heeft tot de geschikte opvolger voor de naar Rupel Boom vertrokken Sam Vermeylen.

Reactie van de trainer

“Ik ga me niet blindstaren op onze bekercampagne”, aldus Gessner. “De competitie is tenslotte een heel ander verhaal. Met Geel en Pelt krijgen we meteen twee titelkandidaten voorgeschoteld. Anderzijds kunnen we uit onze bekerwedstrijden wel afleiden dat we er klaar voor zijn. Niet dat we moeten gaan zweven, maar we mogen er wel een goed oog in hebben. Zeker omdat de vele nieuwe jongens zich duidelijk vlot hebben ingepast. Daarom is onze ambitie ook om in de linkerkolom te eindigen zodat we zo ver mogelijk uit de gevarenzone blijven.”