Binnenkijken in het thuiskantoor van Harry en Meghan

Sinds de fameuze Megxit begin 2020 zijn prins Harry en Meghan Markle verhuisd naar Californië in de Verenigde Staten. In hun villa in Montecito verkeren ze in goed gezelschap, met buren als Oprah Winfrey en Gwyneth Paltrow. De twee gunnen het publiek tegenwoordig echter zelden een inkijk in hun leven, enkele uitzonderingen niet meegerekend. Dankzij de nieuwe Netflix-documentaire ‘Heart of Invictus’ weten we nu wel hoe het thuiskantoor van de twee celebs eruitziet en dat vraagt natuurlijk om een beetje verduidelijking. Nog op zoek naar deco-inspiratie? Dan is dit je kans.

1. ‘I Love You, California’-berenposter

Helemaal centraal in het kantoor, boven de open haard, hangt een opvallende poster. Een beer die Californië omhelst, dat zie je niet elke dag. De poster is een verwijzing naar het volkslied van Californië, de thuisstaat van Meghan Markle.

2. Eettafel in plaats van bureau

Harry en Meghan hadden duidelijk geen zin in een klassiek Ikea-bureau. In plaats daarvan kozen ze voor een op het eerste zicht massief houten eettafel, met opvallend gedetailleerde poten. Ideaal als je met twee tegelijkertijd wil werken want er is plaats zat.

3. Juten mat

Waar velen onder ons kiezen voor statement matten opteerde het koppel resoluut voor eenvoud. Op de grond prijkt namelijk een neutraal gekleurde juten mat die ongetwijfeld helpt om de vloer te beschermen én om nooit koude voeten te hebben. Hoewel prins Harry daar met zijn pantoffels wellicht geen last van heeft.

4. Het hondenbed

Je ziet het amper, maar achter de bureaustoel valt wel degelijk een comfortabel hondenbed te spotten. Aangezien het paar maar liefst drie honden heeft, is dat geen overbodige luxe. En iedereen wil toch een office dog (of drie)?

5. De reusachtige plant

In de hoek van hun thuiskantoor staat een reusachtige ficus, die bijna tot aan het plafond reikt. Of dat betekent dat Harry en Meghan zelf groene vingers hebben of dat ze personeel in dienst hebben dat goed voor planten kan zorgen, weten we niet.