Norbertijn Luc Michiels dit weekend aangesteld als pastoor in Alken

Na 25 jaar krijgt pastoor Luc Michiels (66) van de parochie van het bedevaartsoord Kortenbos de taak van pastoor-moderator van de federatie Alken bij. Aanleiding is de oppensioenstelling van pastoor Sandro Moretti die op 75-jarige leeftijd van een welverdiend pensioen gaat genieten in zijn moederland Italië.

Luc Michiels is wat men in de volksmond een ‘witheer’ noemt, een norbertijn van Averbode. In september 1998 werd hij pastoor van het bedevaartsoord O.L.Vrouw van Kortenbos, een parochie nabij de grens van Sint-Truiden met Nieuwerkerken en Alken. Daarnaast is hij ook pastoor van Zepperen.

Begin dit jaar werd pater Luc Michiels door monseigneur Patrick Hoogmartens bijkomend benoemd tot pastoor van de drie parochies van Alken en werd hij alzo pastoor-moderator voor de parochiefederatie Alken.

Luc Michiels is pastoor in de pastorale eenheid Sint-Trudo en vanuit die dynamiek neemt hij de taak van pastoor-moderator, in samenwerking met de diaken Gert Dujardin, parochie-assistent Maryse Piersoul en de federatieraad van de federatie Alken op zich.

“Er is een grote nood aan nieuw bloed, en uit die overweging moeten oplossingen gevonden worden en als ik daaraan kan toe bijdragen doe het met veel enthousiasme. Ik zal mij in Alken met zoveel toewijding inzetten als ik het de afgelopen jaren in Kortenbos deed en nog zal doen voor de Trudo federatie”, besluit Michiels.

Na de benoeming tot pastoor van een parochie door de bisschop volgt de aanstelling door de deken. Dat zal gebeuren op zondag 3 september om 11 uur in de St.-Aldegondiskerk van Alken-centrum.

