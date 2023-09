Hasselt

Als er al kinderen met gemengde gevoelens de schoolpoort voorbij gestapt zijn, dan is dat zeker het geval voor directeur Wilfried op ’t Roodt (62) van basisschool De Kievit in de Kiewitse Vijverstraat. “1 september is mijn eerste dag als gepensioneerde”, vertelt Wilfried. “Ik ben er nog omdat we ook het feestjaar voor de honderdste verjaardag van onze school opstarten. Daarna begint mijn langste vakantie.”