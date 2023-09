Model geeft fortuin uit aan extreem pijnlijke ‘beenverlenging’, maar heeft daar nu spijt van: “Ik liet me overhalen door mijn ex”

Naar eigen zeggen was ze altijd tevreden over haar gestalte en wist ze zelfs niet dat je je benen chirurgisch kon laten verlengen. Maar ze kreeg tientallen keren per dag te horen dat ze groter moest worden. “Hij zei me dat ik niks was zonder hem”, getuigt ze nu in de Duitse media. “Als je dat 20, 30, 60, 70 keer hoort, begin je het te geloven.” Dus liet ze haar overhalen om haar schenen te laten breken, haar kuitspieren te splijten en een telescopische staaf te laten inplanten.

Het model werd in 2022 met krukken gefotografeerd

Maar dan begint de ellende pas. “Na een week mocht in het ziekenhuis verlaten”, klinkt het. “Dan moet je zelfstandig je knie vasthouden en je voet naar binnen draaien tot je een klik hoort.” Na tien van die ‘klikken’, wordt de staaf 0,5 millimeter langer. En dat moest ze elke dag herhalen om groter te worden.

“Toxische relatie”

In 2019 deed Theresia een gooi om topmodel te worden in Germanys Next Topmodel. Ze was toen al 8,5 centimeter groter. Nu meet ze 184 centimeter en heeft ze extreem lange benen. Dat leverde haar niet alleen extreem veel pijn, maar het kostte ook zo’n 150.000 euro om te laten uitvoeren. En haar relatie liep op de klippen. Een jaar geleden kondigde ze zelf aan op Instagram dat ze niet langer samen is met Thomas Behrend (59).

Het koppel in 2019, toen Theresia al 8,5 cm 'gegroeid' was

Sindsdien getuigt ze ook over de “toxische relatie” die ze met hem had en maakte ze wereldkundig dat hij de reden was waarom ze plots langere benen had. Theresia bekent ook dat ze vervreemde van haar ouders en zelfs tegen haar loog onder invloed van haar (ex-)man. Toen ze drie dagen na haar eerste operatie op krukken op de begrafenis van haar opa verscheen, maakte ze hen wijs dat ze uit een boom was gevallen. “Ik schaamde me omdat ik me had laten overhalen om een onnodige ingreep te laten uitvoeren. Nu heb ik er helemaal spijt van dat ik het ooit heb gedaan.”