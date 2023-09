De Rus Ilya Ponomarev leeft al sinds 2019 in ballingschap in de Oekraïense hoofdstad Kiev. — © Arnaud De Decker

Vladimir Poetin is hem liever kwijt dan rijk: de Rus Ilya Ponomarev (48) is een luis in de pels van het Kremlin. Vanuit Kiev, waar hij sinds 2019 in ballingschap woont en werkt, bereidt hij zich voor op het post-Poetin tijdperk. Hij heeft twee moordpogingen overleefd, maar dat schrikt hem allerminst af. “Er komt een belangrijke doorbraak voor de Oekraïners en daar zullen wij zeker een rol in spelen.”