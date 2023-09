DILSEN-STOKKEM

Even voor 8.30 uur boden mama Debbie Geerkens en papa Kevin Janssen zich aan bij de poort van de wijkschool Erteveld in Dilsen met hun fiere dochter Mila Geerkens-Janssen. “Hier zijn we dan. Mila gaat voor het eerst naar school”, glimlacht mama Debbie. Zelfs grote broer Milan (12) was er op de eerste schooldag van zijn kleine zus graag bij.