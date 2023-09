Coëfficiëntenfeestje! De vijf op vijf van onze Belgische ploegen in Europa is een goede stap richting nieuw recordjaar

Na even bibberen - vooral bij Genk en Club Brugge dan - hebben ze het alle vijf gedaan! Alle vijf de Belgische ploegen in de Europese voorrondes hebben zich geplaatst voor de groepsfase. En zo trekt België straks met een full house Europa in. Een prima prestatie op zich, maar ook voor de toekomst van de Belgische coëfficiënt mogen we toch een extra vreugdedansje doen. We zijn namelijk op weg naar een nieuw recordjaar!