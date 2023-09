Dat is een verplaatsing naar Cyprus al eens waard: AA Gent dankt hun twaalf meegereisde fans in Nicosia met shirts voor iedereen

Wanneer de twaalfde man even letterlijk wordt. Exact twaalf supporters maakten de verre verplaatsing naar Cyprus om te zien hoe AA Gent met 1-2 won bij APOEL Nicosia en de kwalificatie voor de UEFA Conference League verzekerde. Een topavond voor de twaalf fans, maar die werd achteraf nog ietsje beter.

Aanvoerder Sven Kums besloot namelijk in naam van de hele ploeg twaalf shirts uit te delen aan de meegereisde fans. Elke fan kreeg een uniek exemplaar, al hopen we vooral dat er geen gekibbel ontstond over wie welke naam achterop wou.

