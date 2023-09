US OPEN. Carlos Alcaraz in drie sets naar derde ronde, ook Medvedev, Jabeur en Pegula door

De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde op het New Yorkse hardcourt de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 177) in drie sets: 6-3, 6-1 en 7-6 (7/4). De partij duurde 2 uur en 31 minuten. In de volgende ronde wacht de Brit Daniel Evans (ATP 28). Een jaar geleden veroverde de 20-jarige Alcaraz op Court Arthur Ashe de eerste grandslamtitel in zijn carrière. Dit jaar voegde hij daar Wimbledon aan toe.

Ook Medvedev, Jabeur en Pegula door

Ook Daniil Medvedev (ATP 3) verzekerde zich van een plaats in de volgende ronde. Het Russische derde reekshoofd rekende af met de Australiër Christopher O’Connell (ATP 69) in vier sets en ruim drie uur: 6-2, 6-2, 6-7 (6/8) en 6-2. Medvedev ontmoet in de volgende ronde de Argentijn Sebastian Baez (ATP 32).

In het vrouwentoernooi lieten Ons Jabeur (WTA 5) en Jessica Pegula (WTA 3) zich niet verrassen. De Tunesische, het vijfde reekshoofd, was in de tweede ronde na 2 uur en 12 minuten sterker dan de Tsjechische Linda Noskova (WTA 41) in drie sets: 7-6 (9/7), 4-6 en 6-3. Ze bekampt nu met Marie Bouzkova (WTA 31) een landgenote van Noskova. Vorig jaar haalde Jabeur voor het eerst de finale van de US Open. Die verloor ze met 6-2 en 7-6 (7/5) van de Poolse Iga Swiatek.

Ons Jabeur. — © AP

Pegula versloeg als derde reekshoofd de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 700) na 1 uur en 13 minuten met 6-3, 6-1. De Amerikaanse neemt in de derde ronde de handschoen op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 26), in 2019 halvefinaliste in New York.