Billie Eilish legt optreden stil na geduw en paniek in het publiek

Optreden in een kleinere zaal bleek achteraf bekeken niet zo’n goed idee. Fans van Billie Eilish kwamen met de schrik vrij na enkele incidenten die hen in gevaar brachten.

De mateloos populaire Eilish trad op in een kleine zaal in Londen, een voorsmaakje van een intieme tournee die later volgt. Maar het optreden moest om de haverklap worden stilgelegd omdat telkens een deel van het publiek haast werd platgedrukt. Eilish is het gewend om op te treden op grote festivalterreinen en megagrote zalen, maar na één avond blijkt al dat ze te populair is om nog de kleinere zaaltjes op te zoeken.

Er zouden 1500 mensen aanwezig geweest zijn in Londen, en boven die limiet is men ook niet gegaan. Maar reeds bij het derde liedje deden er mensen teken dat het mis ging. Ze voelden de mensen achter hen voortdurend duwen. Al snel hapten ze naar adem. Billie zag wat er gebeurde en riep de beveiligers om tussenbeide te komen.

Ze had het zichtbaar ook moeilijk met de situatie. “Ik krijg precies ook al paniekaanvallen”, liet ze zich ontvallen. Hoewel telkens werd aangemaand om niet te duwen, gebeurde dat nadien nog enkele malen. Wellicht zal haar entourage moeten nadenken over toekomstige shows en het maximum aantal mensen dat mag toegelaten worden om onheil te voorkomen.