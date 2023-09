Voormalig ‘Thuis’-actrice Sally-Jane Van Horenbeeck breekt knie bij fietsongeval en moet noodgedwongen haar restaurant sluiten

De 52-jarige Van Horenbeeck, vooral bekend door haar rol als Peggy Verbeeck in de VRT-soap ‘Thuis’, had dinsdagavond nog maar net haar restaurant in de Bleekhofstraat in Borgerhout verlaten toen ze op haar fiets werd aangereden door iemand op een elektrische fiets. “Ze kwam ten val en brak haar knie”, zegt haar echtgenoot Robert de la Haye in Het laatste nieuws. “De andere fietser viel ook, maar stond meteen weer op en reed vervolgens gewoon door terwijl Sally-Jane het uitkermde van de pijn. Volgens mij is dit een duidelijk vluchtmisdrijf.”

De voormalige ‘Thuis’-actrice moet worden geopereerd en zal erna aan een weken- of zelfs maandenlange revalidatie moeten beginnen. Het koppel heeft geen andere keuze dan tijdelijk de deuren van hun restaurant te sluiten. “Sowieso al deze week en volgende week”, luidt het. “Erna moeten we nog bekijken, maar nu is het eerst hopen dat de operatie goed verloopt.”