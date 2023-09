King of the Castle. Door de (tijdelijke?) onbeschikbaarheid van Thibaut Courtois wordt Koen Casteels (31) de nieuwe nummer één in doel bij de Rode Duivels. Hoog tijd om wat bij te praten met het Genkse jeugdproduct wiens naam en faam in de Bundesliga nooit echt is overgewaaid tot bij ons. “In mijn acht jaar bij Wolfsburg is dit pas mijn vijfde interview met de Belgische pers.”