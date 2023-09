Algerijnse kustwacht schiet twee toeristen op jetski’s dood

De twee toeristen behoorden tot een groepje van vier met de dubbele Frans-Marokkaanse nationaliteit dat per jetski was vertrokken vanuit de Marokkaanse badplaats Saïdia. Een derde lid werd gearresteerd door de kustwacht, die patrouilleerde aan de gesloten grens tussen de twee staten.

Mohamed Kissi, de enige van de groep die terugkeerde naar Marokko, vertelde aan persagentschap AFP dat zijn groep verdwaald was en geen brandstof meer had. “We wisten dat we in Algerije waren omdat er een zwart Algerijns rubberbootje op ons afkwam”, zegt de man wiens broer Bilal werd doodgeschoten. “Mijn broer en een vriend werden door vijf kogels geraakt.”

Het incident leidde tot heel wat woede in Marokko nadat een visser een video online had geplaatst van een levenloos lichaam dat in de zee dreef. Zowel de Marokkaanse als de Algerijnse regering weigerden voorlopig alle commentaar.

Geschiedenis van spanningen

De twee naties, die een bijna 2.000 kilometer lange grens delen, hebben een lange geschiedenis van spanningen, omdat ze de Westelijke Sahara blijven betwisten. De grens tussen beide landen werd in 1994 gesloten en twee jaar geleden verbrak Algiers alle banden. Het beschuldigde Marokko van “vijandige daden”, een bewering die verworpen werd door Rabat.