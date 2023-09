Nieuwe studie linkt long covid aan bloedklonters in hersenen of longen

Mensen die lijden aan ‘long covid’ bleken kort na hun coronabesmetting eiwitten in hun bloed te hebben die wijzen op bloedklonters, allicht in de hersenen of longen. Dat hebben Britse wetenschappers vastgesteld in een nieuwe studie.

De studie die gepubliceerd is in Nature Medicine bevestigt een hypothese die al geruime tijd vermoed werd: een link tussen long covid – met symptomen zoals concentratie- en geheugenproblemen en vermoeidheid – en minieme bloedklonters in de longen en mogelijk hersenen.

Wetenschappers onderzochten 1.837 ongevaccineerde volwassenen die in het ziekenhuis waren opgenomen met Covid-19. Eiwitten of eiwitfragmenten die ten tijde van de hospitalisatie in het bloed van patiënten werden gedetecteerd bleken een voorspellende factor te zijn voor wie zou lijden aan long covid 6 tot 12 maanden na Covid-19.

Hersenen en longen

Een verhoogd niveau van het eiwit fibrinogeen bleek gelinkt aan latere objectieve en subjectieve cognitieve problemen zoals “breinmist”. Fibrinogeen wijst op de aanwezigheid van bloedklonters in het lichaam. De cognitieve symptomen zouden het gevolg kunnen zijn van bloedklonters in de hersenen, of van de impact van fibrinogeen zelf op de hersenen.

Een verhoogd niveau van het afbraakproduct D-dimeer bleek dan weer gelinkt aan zowel subjectieve cognitieve stoornissen als moeite met werken. Deze patiënten vertoonden ook vaak vermoeidheid en kortademigheid. Een sterk verhoogd niveau van D-dimeer wijst vaak op bloedklonters, en de wetenschappers vermoeden dat deze patiënten bloedklonters in de longen hadden, wat ook de bloedtoevoer naar de hersenen kan beperken.

De onderzoekers wijzen erop dat het dan ook belangrijk is dat artsen de klachten zoals “breinmist” niet minimaliseren bij patiënten die geen duidelijke objectieve tekenen van cognitieve stoornissen vertonen: die symptomen kunnen wel degelijk een biologische oorzaak hebben.

Belangrijke stap vooruit

De bevindingen kunnen een belangrijke stap vooruit betekenen in de behandeling van long covid, als bijvoorbeeld uit klinische studies blijkt dat bloedverdunners de symptomen van patiënten verbetert. Dokters kunnen dan op basis van bloedtesten al vroeg bepalen wie long covid riskeert en behandeld zou moeten worden tegen bloedklonters.

Ook kan verder onderzocht worden of bepaalde cognitieve problemen het gevolg zijn van een verminderde longfunctie, en kunnen die patiënten mogelijk geholpen worden met zuurstofondersteuning en respiratoire fysiotherapie. Dat schrijven de wetenschappers in het artikel in Nature Medicine.