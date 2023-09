Belgische brouwers willen niet weten van accijnsverhogingen

De Belgische brouwers vragen de beleidsmakers weg te blijven van accijnsverhogingen, of nog verregaandere maatregelen in het kader van het interfederale alcoholplan. Ze spreken over ‘fausses bonnes idées’, die “voor sommige brouwers de laatste druppel zouden kunnen zijn in het huidige klimaat en een eeuwenoude traditie, ons vakmanschap en onze internationaal geroemde biercultuur op het spel zouden kunnen zetten.”

De brouwers maken een stand van zaken op naar aanleiding van het Belgian Beer Weekend, dat vrijdag wordt afgetrapt op de Grote Markt van Brussel. Ze hebben vertrouwen in de toekomst, maar zien zich nog altijd geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Er wordt verwezen naar de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne die repercussies blijven hebben op de energie-, grondstof- en verpakkingsprijzen. “Bovendien hebben onze brouwers het, in een context waarin de koopkracht onder druk staat, moeilijk om verkoopvolumes en -marges op peil te houden”, aldus Krishan Maudgal, directeur van vzw Belgische Brouwers.

Ook nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid en etikettering, is een uitdaging. “We staan zij aan zij met de beleidsmakers in de strijd tegen alcoholmisbruik en zijn voor meer transparantie richting de consument,” zegt Maudgal. “Maar we moeten er ook over waken dat het beleid geen afbreuk doet aan de economische, sociale en culturele waarde van onze sector.”

Bijna terug op pre-corona niveau

De balans voor de Belgische brouwers oogde vorig jaar vrij positief. De bierconsumptie in ons land kwam met 6,9 miljoen hectoliter nagenoeg terug op niveau van voor de coronacrisis. Het aantal brouwerijen nam toe tot 430, niettegenstaande de sluiting van een tiental brouwerijen.

De festiviteiten van het Belgian Beer Weekend beginnen deze namiddag in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal met de plechtige viering van Sint-Arnoldus, de patroonheilige van de brouwers. Daarna volgt traditiegetrouw een academische zitting in het Brusselse stadhuis.

Op de Brusselse Grote Markt tekenen komend weekend 53 brouwerijen present, goed voor zo’n 520 Belgische bieren.