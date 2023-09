Vijf op vijf voor de Belgische ploegen in Europa: ook Union, AA Gent en Club Brugge stoten door

Union staat voor het tweede jaar op een rij in de groepsfase van de Europa League. Wie had dat gedacht drie jaar geleden?

LEES MEER. Union komt nooit in de problemen in Lugano en plaatst zich vlotjes voor de groepsfase van de Europa League

Club Brugge - Osasuna was geen match voor hartlijders: van 0-2 naar 2-2. Maar ach, eind goed, al goed. Club is waar het thuishoort: in de Europese poulefase.

LEES MEER. Door het oog van de naald: Club Brugge maakt 0-2-achterstand goed en gaat naar poulefase van Conference League

Vrijdagmiddag mogen ook de fans van AA Gent reikhalzend uitkijken naar de loting voor de groepsfase van de Conference League. De Buffalo’s wonnen na de heenmatch nu ook de terugmatch tegen Nicosia.

LEES MEER. AA Gent stoot door naar groepsfase Conference League: Buffalo’s blijven vlot overeind in Nicosia

En ook KRC Genk plaatste zich dus voor de groepsfase van de Conference League.

LEES MEER. Oef! Genk mag toch naar Europese groepsfase nieuwe strafschoppenepiloog

Landskampioen Antwerp verzekerde zich eerder van een eerste deelname aan de Champions League.

LEES MEER. Antwerp verslaat AEK Athene opnieuw en plaatst zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor de groepsfase van de Champions League