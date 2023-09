US OPEN. Greet Minnen stoot door naar derde ronde

Greet Minnen (WTA 97) heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel.

In een partij die 2 uur en 13 minuten duurde, rekende de 26-jarige Kempense in de tweede ronde in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) af met de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 204). Beide speelsters kwamen uit de kwalificaties.

Minnen evenaart met haar plaats in de derde ronde haar beste resultaat op Flushing Meadows. Twee jaar geleden haalde ze ook al eens de laatste 32 in New York.

In de eerste ronde stuntte Minnen tegen veterane Venus Williams (WTA 410). De 43-jarige Amerikaanse won het Amerikaanse grandslamtoernooi in 2000 en 2001.

In het dubbelspel plaatste Minnen zich woensdag, aan de zijde van Yanina Wickmayer, voor de tweede ronde. Daarin ontmoeten de Belgische vrouwen vrijdag de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva.

Wickmayer kon zich niet plaatsen voor de derde ronde van het enkelspel.