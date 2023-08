Wouter Vrancken na kwalificatie: “Opgelucht, maar vooral fier”

LEES OOK. Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de groepsfase van de Conference League

“Wa makeeeeee!!!” Mark McKenzie illustreerde met een luide kreet in de oren van de geïnterviewde Luca Oyen zelfs zijn kennis van het Algemeen Genks, terwijl zijn ploegmaats half gekleed de 22 meegereisde Genk-supporters gingen groeten.

Hechte groep

“Natuurlijk ze we opgelucht”, reageerde coach Wouter Vrancken. “Maar in de eerste plaats ben ik fier. Deze jonge groep heeft enorm veel moeten doorstaan de voorbije maanden. In plaats van uit mekaar te vallen, zijn ze nog dichter bij mekaar gekropen. Dat vind ik zo mooi. Deze kwalificatie is ook verdiend, fysiek waren we geweldig in deze hitte. Daar moet ik mijn staf een grote pluim voor geven. Het was een enorme ervaring voor onze jonge spelers, ik moet de Turkse fans feliciteren voor de schitterende sfeer in het stadion.”

© BELGA

Vrancken wijzigde in extremis zijn penaltylijstje. “Aziz Ouattara wilde graag trappen, daarom stond Mark McKenzie zijn plaats af. Uiteindelijk was het de enige trap, die bijna werd gered. Alle andere strafschoppen vlogen perfect binnen. (Ironisch) We hadden er dan ook uren en uren op getraind. Nee, dit blijft een loterij. Arokodare zette ik als laatste, omdat hij bij zijn vorige clubs ook vaak strafschoppen trapte. Die misser tegen Servette had hij al lang uit zijn hoofd gezet.”

Mentale en fysieke topprestatie

“De ontlading na de match spreekt boekdelen”, voegde een zichtbaar opgeluchte Dimitri de Condé nog toe. “Dit hebben deze jongens zo fel verdiend. Alles leek tegen te zitten in deze Europese campagne, ook hier met een discutabele strafschop. Terwijl we duidelijk de betere ploeg waren en zeker na rust tal van kansen onbenut lieten. Toch gaf niemand op, zowel mentaal als fysiek was dit een topprestatie.”

© BELGA

“Eindelijk belonen de spelers zichzelf. Ze kijken uit naar de Conference League, omdat we op drie fronten strijden zal iedereen ook aan de bak komen. Voor de club is dit sportief en financieel een opsteker. Maar vooral: dit KRC Genk hoort thuis in Europa.”