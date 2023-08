Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de groepsfase van de Conference League

Vrijdagnamiddag (start 14.30 uur) wordt in Monaco bij loting bepaald welke drie tegenstrevers KRC Genk tegenover zich krijgt in de groepsfase van de Conference League.

Genk is ondergebracht in de derde van vier potten. Op papier treft Racing dus twee sterkere en één minder hoog aangeschreven tegenstrever. Een Belgisch duel met Club Brugge en AA Gent is uitgesloten in de groepsfase. Voor de Limburgse club nemen AD Erik Gerits en operations manager Robin Godderie donderdagnacht nog het vliegtuig (via Istanboel) naar Nice.

De zes groepswedstrijden worden afgewerkt op de donderdagen 21 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november en 14 december.

De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummer twee vecht in de barrages tegen een nummer drie uit één van de acht Europa League-poules voor een plaats in diezelfde achtste finales. Voor de nummers drie en vier zit het Europees seizoen erop.

Pot 1: Eintracht Frankfurt (Dui), Dinamo Zagreb (Kro), Club Brugge, AZ (Ned), AA Gent, Fenerbahçe (Tur), Lille (Fra), Ferencváros (Hon)

Pot 2: Bodø/Glimt (Nor), PAOK Saloniki (Gri), Sl. Bratislava (Svk), Mac. Tel Aviv (Isr), Viktoria Pilsen (Tsj), Aston Villa (Eng), Ludogorets (Bul), Fiorentina (Ita)

Pot 3: Legia Warschau (Pol), KRC Genk, Zorya Luhansk (Oek), Astana (Kaz), Besiktas (Tur), HJK Helsinki (Fin), Spartak Trnava (Svk), Ljubljana (Slo)

Pot 4: Zrinjski (Bos), Aberdeen (Sch), Klaksvik (Far), Breidablik (IJs), Lugano (Zwi), Cukaricki (Ser), FC Nordsjælland (Den), Balkani (Kos)