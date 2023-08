Opgepast op de weg: het wordt extreem druk en nat op de eerste schooldag

Het wordt een kletsnatte eerste schooldag. Politie en Vias waarschuwen iedereen dan ook om extra voorzichtig te zijn op de weg, zeker in de omgeving van scholen. Zwakke weggebruikers zorgen er, zeker bij dit regenweer, best voor dat ze zo zichtbaar mogelijk zijn.

Overvloedige regenbuien en wind. De weersvoorspellingen van het KMI voor de eerste schooldag ogen niet fraai. En dus wordt het extra uitkijken op de weg. Want uit ongevallencijfers blijkt dat elke schooldag veertien kinderen gewond raken op weg naar of van de school.

Bijkomend risico bij het begin van het schooljaar, klinkt het bij de lokale politie, is dat veel jongeren opnieuw een beetje moeten wennen aan het verkeer. Of voor het eerst naar een nieuwe school gaan en de verkeerssituaties er nog niet goed kennen. En dat ook veel ouders voor het eerst weer moeten gaan werken en dus meer gehaast zijn. Het zal dus erg druk zijn op de weg. Neem daar regen en slechte zichtbaarheid bij, dan weet je dat de eerste schooldag helaas niet geheel incidentloos zal verlopen.”

Spoedarts Gerlant van Berlaer van UZ Brussel postte donderdagavond op Facebook een bericht waarin hij iedereen oproept tot voorzichtigheid. “Heel graag blijven we in de kinder-spoed en kinder-intensieve keihard werkloos op de eerste schooldag!”, schreef hij.

De meeste politiezones zetten zeker bij het begin van het schooljaar agenten aan of in de omgeving van scholen. En op veel plaatsen wordt er ook op overdreven snelheid gecontroleerd en op fout parkeren. Want nog altijd te veel ouders willen hun kind voor de poort afzetten zonder er rekening mee te houden dat ze daarmee vaak anderen in gevaar kunnen brengen.

Stef Willems van Vias roept weggebruikers op om op deze kletsnatte eerste september de snelheid aan te passen en meer afstand te bewaren omdat de remafstand vergroot bij een nat wegdek. “Hou ook rekening met watergladheid, vooral in de bochten. Dat geldt voor automobilisten, maar ook voor alle tweewielers”, zegt hij.

Kinderen en jongeren kunnen zich bij regen en beperkte zichtbaarheid het best ook goed zichtbaar maken als ze onderweg zijn. Fietslichten doen branden en/of een fluohesje dragen maakt al een groot verschil, klinkt het. En vergeet geen fietshelm te dragen.

Een goede gewoonte die je best vanaf de eerste schooldag kan aannemen, is ook op tijd vertrekken. Anders neem je meer risico’s en loop je meer kans op ongevallen.