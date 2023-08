Het kostte bloed, liters zweet en tranen, maar KRC Genk staat in de groepsfase van de Conference League. — © BELGA

Het heeft bloed, liters zweet, tranen en een tweede strafschoppenserie gekost. Maar na 147 minuten beulenwerk in de oven van Adana is KRC Genk er uiteindelijk toch in geslaagd om de groepsfase van de Conference League te bereiken.