REACTIES. Simon Mignolet: “Bij 0-2 leek het gedaan, maar we zijn rustig gebleven”

“No sweat, no glory. Zo zou ik de match samenvatten”, begon Mignolet zijn wedstrijdanalyse met de slagzin van Club Brugge. “We wisten op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Osasuna is een heel sterke ploeg. Het verschil is dat wij aanvallend iets meer kwaliteiten hebben die het verschil kunnen maken. Dat is ook gebleken toen we op het einde van de match, toen we de wedstrijd moesten keren, nog een paar jongens konden inbrengen die een extra punch kunnen geven. We maken op het juiste moment het verschil, daar ben ik héél erg blij mee. We wilden absoluut Europees voetbal spelen, maar als je tegen zo’n tegenstander als Osasuna uitkomt is dat altijd moeilijk. Ik ben vooral blij dat we in die groepsfase zitten. Dit was geen makkelijke opdracht.”

Osasuna presenteerde zich net als vorige week ook in Jan Breydel als een zeer taai tegenstander. “Als je op Celta de Vigo en Valencia wint betekent dat je in La Liga je mannetje kan staan. Dat ben je voor ons zeker geen makkelijke tegenstander. Ik denk dat we héél trots kunnen zijn dat we over twee matchen aan het langste eind trekken. Dat is een pluim voor héél Club Brugge.”

“Ik zei voor de match tegen de jongens in de kleedkamer dat het vanavond alleen over de kwalificatie ging. En dat we in elk scenario rustig moesten blijven. We komen zelfs 0-2 achter. Dan denk je alles verloren is. We bleven rustig, misschien hebben de jongens het goed opgepikt.”

Hoe ver kan Club Brugge nu geraken in de Conference League? “We zijn een héél erg moeilijke etappe gepasseerd . Osasuna had ver kunnen geraken in de Conference League, wij kunnen dat ook. Maar wij moeten rustig blijven. Nu kunnen we een ander Europees verhaal schrijven dan de voorbije jaren. Sinds ik hier ben heb ik alleen maar Europees gespeeld, ik ben blij dat ik dat dit jaar opnieuw kan doen.”