Door het oog van de naald: Club Brugge maakt 0-2-achterstand goed en gaat naar poulefase van Conference League

Club Brugge - Osasuna was geen match voor hartlijders: van 0-2 naar 2-2. Maar ach, eind goed, al goed. Club is waar het thuishoort: in de Europese poulefase.

Het is al weken een thema: de defensieve kwetsbaarheid van Club Brugge. De énige reden dat niemand er een cinema van gemaakt heeft, was de zwakte van de tegenstanders. Aarhus, Akureyri en andere RWD Molenbeeks waren simpelweg niet bij machte om Club verdedigend aan het wankelen te brengen, maar ook die bescheiden teams wisten te scoren. Het was een teken aan de wand.

Tegen Osasuna stond het in minuut 53 0-2. Club virtueel uitgeschakeld - geen mens die daar op voorhand rekening mee gehouden had.

© BELGA

Twee keer zag de organisatie er niet goed uit. Bij een hoekschop kreeg Mojica bijzonder veel vrijheid om uit te halen (0-1). Net na de pauze gingen Boyata, die de matige Mechele was komen vervangen, en Spileers samen in duel tegen Budimir, maar op die manier hinderden ze vooral mekaar en niet de spits. Die nam in dank aan: 0-2.

Was Club een zeef? Neen, eigenlijk niet. Maar had je het gevoel dat het op orde stond? Ook niet. En dat is zelfs in de Conference League een probleem.

Invalbeurt Nusa

In se was Club niet eens onaardig aan de match begonnen. Zinckernagel kreeg meteen een goeie schietkans in de zestien, maar zijn vizier stond niet op scherp. Vanaken duwde dan weer net iets te slap in. En bij 0-1 trof De Cuyper, die sinds de voorbereiding veel vooruitgang heeft geboekt, het doelkader met een schicht van buiten de grote rechthoek.

Osasuna zette daar niet zo heel veel tegenover, maar de Spanjaarden waren dus wel efficiënt. Simon Mignolet moest in de eerste helft maar één deftige redding verrichten.

Het was een zenuwachtige bedoening op Jan Breydel, met een ref die de ene keer veel toeliet en de andere keer floot bij het minste contact. Het kwam het voetbal niet ten goede. Veel overhaaste en dus onzuivere baltoetsen, veel irritante overtredingen en vooral veel frustraties. In díe context zou het niet simpel zijn om dat broodnodige doelpuntje te maken.

Het was wachten op een ingreep van Ronny Deila om structuur in de chaos te brengen. Met nog twintig minuten op de klok bracht de Noor Nusa voor Buchanan, en zo kwam er ook een ander systeem.

Het bleek een gouden zet. Bij zijn eerste actie dwong Nusa een hoekschop af, waaruit de 1-2 van Igor Thiago viel.

Het is waar: het ziet er zelden academisch uit bij Thiago, je kunt je zelfs afvragen of hij wel in Brazilië geboren is, maar de belangrijkste kwaliteit van een spits is torinstinct. Wel, Thiago pikt altijd zijn goaltjes mee.

© BELGA

Spoken op Olympia

Club kreeg een opstoot van adrenaline, de wanhoop was verdwenen op de gezichten van de fans. Osasuna was het helemaal kwijt - dan merk je toch dat het ten eerste geen wereldploeg is en dat het ten tweede ervaring in Europa mist. Club pakte zijn momentum ten volle: Vanaken met een listig balletje, Vetlesen met de hoge druk, Skov Olsen met de verschroeiende trap (2-2).

Olympia is een versleten bak, we smachten met zijn allen - die paar buurtbewoners buiten beschouwing gelaten - naar een nieuw stadion, maar potverdikke, ’t kan er spoken, hoor.

Osasuna-coach Jagoba Arrasate deed naar zijn jongens teken om adem te halen. Ze liepen zichzelf voorbij, konden geen pass meer geven. Club leek de boel in handen te hebben. De poulefase wenkte.

Het bleef uiteraard wel oppassen: één tegentreffer was genoeg om alsnog die verlengingen in te gaan. In de absolute slotfase was het bijna zover...

Het was een avondje emoties. Maar met op het einde één grote winnaar: Club.

Toch nog één bedenking: het valt te hopen dat Club ofwel defensief grote stappen zet, ofwel Vincent Mannaert nog een nieuwe verdediger vindt. Het is nodig, want dit was door het oog van de naald…