Union komt nooit in de problemen in Lugano en plaatst zich vlotjes voor de groepsfase van de Europa League

Vlotjes. Union staat voor het tweede jaar op een rij in de groepsfase van de Europa League. Wie had dat gedacht drie jaar geleden?

In maart 2021 promoveerde Union na 48 jaar opnieuw naar de Jupiler Pro League. Wat de club daarna in nog geen drie jaar allemaal gepresteerd heeft, wordt stilaan onwezenlijk. Vicekampioen, kwartfinalist in de Europa League, op vijf minuten na landskampioen en nu opnieuw in de groepsfase van de Europa League. Met overschot zelfs, want wat we in de heenwedstrijd tegen FC Lugano al opmerkten, werd in Zwitserland bevestigd. Union is gewoon een klasse beter dan Lugano.

© EPA-EFE

Zeker zonder winger Renato Steffen (ex-Wolfsburg) en doelman Saipi die beiden geblesseerd waren, kwam Lugano tekort. Al na zes minuten verzekerde Union zich zo van de groepsfase van de Europa League in het bijna lege Stade de Génève. Cameron Puertas voelde zich in het land waarin hij opgroeide als een vis in het water en gaf een perfecte steekbal richting Eckert. De Duitser legde probleemloos zijn zesde doelpunt in evenveel wedstrijden in het mandje met een knappe lob. 0-1, met de heenwedstrijd bij 0-3 voor Union.

Sadiki in de basis

De Brusselaars domineerden in de eerste helft en konden in de tweede helft gas terugnemen zonder kansen weg te geven. Puertas en Eckert hadden de score zelfs nog veel meer kunnen uitdiepen, maar hun vizier stond net niet scherp genoeg. Niet erg, het lukte zo ook. Geen speld tussen te krijgen dus: de groepsfase is verdiend voor Union. Op geen enkel moment kwam de kwalificatie van de bezoekers in gevaar.

Intussen is Castro-Montes nog op weg naar Union, net als de Ecuadoraanse targetspits Kevin Rodriguez. En vanaf dit weekend is ook de supersnelle aanvaller Mohamed Amoura normaal gezien speelgerechtigd. Coach Alexander Blessin krijgt zo weer de mogelijkheid om tactisch flexibeler te zijn. Nu kiest hij wat tegen zijn natuur voor een 3-6-1, met twee extra spitsen erbij is een 3-5-2 ook weer mogelijk.

Sadiki claimde voor het eerst een basisplaats bij Union. — © Isosport

Er is dus nog versterking op komst, terwijl de andere nieuwkomers steeds meer hun plaats vinden. Zo kreeg de 18-jarige Sadiki tegen Lugano zijn eerste basisplaats bij Union en zijn eerste start tout court sinds 13 november 2022 (!) bij Anderlecht. Sadiki werkte meteen een degelijk uur af als verdedigende middenvelder. Ook dat is een troef van dit Union. De club weet bepaalde spelers op de transfermarkt te overtuigen om voor Union te kiezen met de boodschap dat jonge gasten bij hen vroeg of laat wel hun kans zullen krijgen. Geen loze woorden en het vertrouwen helpt.

Extra geld

Intussen blijft ook het geld binnenkomen. Na een recordzomer op de transfermarkt -met onder meer de 20,5 miljoen euro voor de verkoop van Victor Boniface- zijn er nu de Europese inkomsten. In vergelijking met de groepsfase van de Conference League levert de Europa League nu al anderhalf miljoen meer op voor Union. En dankzij Antwerp dat zich plaatste voor de Champions League hoeft Union het tv-geld niet te delen met de Great Old. Opnieuw ongeveer 600.000 euro extra in the pocket dus.

Het begint stilaan normaal te lijken, maar dat Union voor het tweede jaar op een rij in de pot voor de loting van de Europa League gaat vrijdag is zonder meer straf. Voor wie er nog aan twijfelt: deze club staat op vele vlakken op de rails.