Overijverige loodgieter wil toilet ontstoppen in flat, maar duwt slang iets te ver: “Hij ging met mijn douchegordijn lopen”

Een loodgieter uit New York stopte onlangs bij een appartementencomplex in New York om een toilet te ontstoppen. Met een ontstoppingsveer probeerde hij de verstopping te verhelpen, maar hij kreeg niet veel later een boze buurman aan zijn been. Zijn slang was namelijk door een gaatje van het toilet van Shawn Silliman gekropen. En onbewust had hij daarbij een ravage aangericht in de badkamer. “Hij ging met mijn douchegordijn lopen”, vertelt Silliman.