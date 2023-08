Karsten Warholm verliest voor het eerst in vijf jaar 400 meter horden op de Diamond League

Op de 400 meter horden bij de Diamond League in het Zwitserse Zürich heeft de Noorse wereldrecordhouder Karsten Warholm een zeldzame nederlaag geleden. Hij was tweede in 47.30, drie honderdsten achter Kyron McMaster uit de Maagdeneilanden. Voor Warholm was dit het eerste verlies op de Diamon League sinds september 2018.

Ben Broeders eindigde donderdag als achtste in het polsstokspringen in Zürich. Hij ging over 5m75. Met zijn 5m75 sprong Broeders in Zürich precies even hoog als op het WK in Boedapest. De winst ging naar de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis met 6m00. Borlée bleef met zijn 45.67 een eindje boven zijn recente persoonlijk record, dat op 45.09 staat. De winst ging naar de Noor Havard Bentdal Ingvaldsen in 45.28. In het speerwerpen was Timothy Herman tiende met 76m24. Zijn nationale record staat op 87m35. De winst ging met 85m86 naar de Tsjech Jakub Vadlejch.

De Amerikaan Noah Lyles maakte zijn favorietenrol op de 200 meter wel waar. Hij haalde het in 19.80. Op de 5.000 meter maakte de Ethiopiër Yomif Kejelcha indruk in 12:46.91.

De Amerikaanse wereldkampioene Sha’Carri Richardson was baas op de 100 meter in 10.88. Ook op de 200 meter was de winst voor de wereldkampioene: de Jamaicaanse Shericka Jackson won in 21.82. Dylan Borlée was derde in de 400 meter in het voorprogramma in 45.67.