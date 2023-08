76-jarige vrouw en haar labradoodle aangevallen door dolle hond

De politie uit de Britse gemeente Handsworth is op zoek naar een man die op de vlucht sloeg nadat zijn hond een 76-jarige vrouw en haar labradoodle aanviel. Schokkende beelden die de politie deelde, tonen hoe het slachtoffer zichzelf daarna in alle paniek probeert te beschermen. De vrouw raakte bij het incident gewond aan haar hoofd en been, en moest in spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Haar hond liep ook enkele bijtwonden op, maar is ondertussen weer volledig hersteld.