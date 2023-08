Invaller Tarik Tissoudali scoort en stoot met AA Gent door naar groepsfase Conference League: “Het hadden er zelfs twee kunnen zijn”

Matisse Samoise zette de Buffalo’s op het halfuur op rozen in Nicosia en in het slotkwartier tekende de ingevallen Tissoudali de verlossende 0-2 aan. “Iedereen droomt van Europees voetbal en ik ben natuurlijk heel blij dat ik minuten kon sprokkelen”, toonde Tissoudali zich na afloop dan ook een bijzonder tevreden man.

Tarik Tissoudali kwam iets na het uur tussen de lijnen en de Marokkaanse international had er wel zin in. Tita Tovenaar flitste zoals in zijn beste dagen en uiteindelijk bracht de Amsterdammer op aangeven van Gandelman, die ook weer mocht invallen, de 0-2 op het scorebord. “Het hadden er misschien wel twee kunnen zijn”, glunderde Tissoudali na afloop van de terugwedstrijd in Nicosia.

“Als spits wil je toch vooral doelpunten maken, zeker als je zoals ik van ver terugkomt”, klonk Tissoudali zeer gretig. “Natuurlijk wil ik belangrijk zijn voor de ploeg. Vorige week lag ik aan de basis van die tweede treffer. Nu pikte ik zelf een goaltje mee. Bij die tweede fase zag ik dat de doelman snel ging liggen, dus probeerde ik hem te stiften. Jammer dat de bal tegen de paal strandde. Vooral zonde ook dat Hugo Cuypers de bal niet meer in doel kon tikken. Ik stak misschien wel iets te veel effect op de bal”, lachte Tissoudali.

Uiteraard toonde hij zich een tevreden man. “Uiteindelijk is de kwalificatie het belangrijkste voor ons. Iedereen droomt van Europees voetbal en ik ben natuurlijk heel blij dat ik minuten kon sprokkelen”, aldus Tissoudali, die een halfuurtje kreeg van zijn coach. “Dit is vooral belangrijk om vertrouwen te krijgen en opnieuw mijn beste niveau te halen. Dat kan alleen door veel te spelen. Ik ben enorm hongerig. Mijn lichaam brandt van ambitie.”

© BELGA

“Een mogelijk vertrek van Orban of Cuypers? Ik ben vooral bezig met mezelf en train heel hard. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn niveau haal en daarom laat ik me zeker niet afleiden door eventuele transfers van andere jongens”, besloot Tissoudali, die zonder meer goede punten zal hebben gescoord bij Hein Vanhaezebrouck.

Zondag stevige test

Ook Sven Kums keek tevreden terug op de Gentse teamprestatie en beaamde dat hij en zijn ploegmakkers er al bij al vlot in slaagden om de Cypriotische gastheren af te houden. “Ze creëerden niet echt kansen en de eerste keer dat we konden tegenprikken was het ook meteen goal. Dat was goed voor ons vertrouwen en nadien kwamen we niet meer in de problemen. Zondag volgt een stevige test, we zullen ook dan alles geven. Die match tegen Club Brugge is belangrijk voor ons en de fans. Geen idee wie we in Europa kunnen loten, dat zien we vrijdagmiddag wel.”

© BELGA

“Dit doet toch weer deugd”, glunderde de Gentse aanvoerder in de catacomben van het GSP-stadion in Nicosia. De ervaren middenvelder mag zo met zijn team opnieuw toeleven naar een Europese groepsfase. De vijfde opeenvolgende keer trouwens dat Gent dit kunstje flikt. “Hier doe je het voor. Je werkt een jaar lang om Europees voetbal te spelen en dan hebben we nu toch ook weer succesvol zes voorrondeduels afgewerkt en ons doel bereikt: de groepsfase. We hebben ervoor geknokt en dan was de manier waarop uiteindelijk niet zo belangrijk.”