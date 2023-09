Hij is amper 20 en daarmee de jongste rodetruidrager ooit, Lenny Martinez zou wel eens de ‘next best thing’ kunnen zijn voor de Fransen. Bij Groupama-FdJ wrijft Marc Madiot zich meer dan ooit in de handen. Martinez is niet alleen de jongste van het peloton, maar met zijn 52 kg ook veruit de lichtste.