Duits international Niclas Füllkrug ruilt Werder Bremen voor Borussia Dortmund

Füllkrug is een jeugdproduct van Bremen. Na ommetjes bij Greuther Fürth, FC Nürnberg en Hannover kwam hij in de zomer van 2019 terug in het Weserstadion. Daar was hij de voorbije jaren de onbetwiste aanvalsleider. Hij eindigt zijn periode bij de groenhemden met 49 goals en 16 assists in 124 wedstrijden. De voorbije twee seizoenen scoorde hij in de Bundesliga respectievelijk negentien en zestien keer.

Die cijfers leverden hem vorig jaar zijn debuut bij de Duitse nationale ploeg op. Hij was erbij op het voor Duitsland tegenvallende WK in Qatar (uitschakeling in de eerste ronde) en telt intussen negen caps op zijn naam. Daarin trof hij zeven keer raak. Hij was ook trefzeker in de 2-3 nederlaag in maart tegen de Rode Duivels.

Bij Dortmund wordt Füllkrug een ploeggenoot van de Belgen Thomas Meunier, Thorgan Hazard en Julien Duranville. Hij laat bij Bremen landgenoten Senne Lynen en Olivier Deman, die donderdag werd overgenomen van Cercle Brugge, achter.