Hasselt

Hasselts cd&v-raadslid Maryam Jamshid (35) begint aan haar laatste jaar in de politiek. “Ik ben er sinds mijn 18de intens mee bezig, de helft van mijn leven dus. Het is een persoonlijke keuze en het heeft niks met lijstvorming of wat dan ook te maken”, zegt de Hasseltse.