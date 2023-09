Een jaar nadat Victory Beniangba (20) in Genk arriveerde, is er zowel op sportief als persoonlijk vlak veel veranderd in zijn leven. Hij trouwde in thuisland Nigeria met Esther (22) en hoopt zijn vrouw snel bij hem in Genk te hebben. Intussen scoorde Beniangba tegen Francs Borains tweemaal met het hoofd en werd hij beloond met een basisplaats.