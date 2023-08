Red Dragons verliezen tweede groepsduel op EK volleybal met 3-1 van topland Servië

De Belgen, met de Italiaan Emanuele Zanini als bondscoach, spelen hun laatste drie groepsmatchen in Ancona: tegen Duitsland (FIVB 15) op zondag (om 21 uur), tegen Estland (FIVB 39) op dinsdag (om 18 uur) en tegen Zwitserland (FIVB 36) volgende week donderdag (om 18 uur).

De vier beste landen van elke groep stoten door naar de achtste finales. De Belgen bengelen momenteel als laatste in groep A zonder punten.

Op het EK van 2021 werd België uitgeschakeld in de eerste ronde met slechts één overwinning in vijf duels. Deze zomer wonnen de Red Dragons twee van hun zes matchen in de Golden European League. Het beste resultaat van de Belgen op een EK is een vierde plaats in 2017 in Polen.