Cian Uijtdebroeks alweer ijzersterk bergop in de Vuelta: “Zonder mijn val had ik nog beter kunnen doen”

Cian Uijtdebroeks eindigde donderdag als 22e in de zesde rit van de Ronde van Spanje (WorldTour), op 3:06 van ritwinnaar Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Hij reed op de slotklim sneller dan Remco Evenepoel, maar de twintigjarige renner van BORA-hansgrohe had toch op meer gehoopt. Hij was onderweg ten val gekomen.

“Het was een moeilijke dag”, gaf Uijtdebroeks aan in een persbericht van zijn team. “Ik ben gevallen en daarbij op mijn heup terechtgekomen. Ik voelde me daarna niet super en ben ook nog van fiets veranderd. De val kwam er op het slechtst mogelijke moment, omdat het peloton toen net vol achter de ontsnapping begon te rijden. Ik ben kunnen terugkomen, maar het peloton was verbrokkeld. Ik ben ze met Jonas (Koch, red.) een voor een voorbij gereden. Dat kostte heel veel energie. De rest van de dag heb ik geprobeerd te recupereren. Op de slotklim voelde ik dat er nog iets in mijn benen zat. Zonder de val had ik nog beter kunnen doen.”

Uiteindelijk moest onze landgenoot bergop enkel Roglic, Vingegaard, Ayuso en Almeida enkele seconden voor zich dulden. Evenepoel kwam achttien seconden na hem over de meet.

Uijtdebroeks staat in het klassement op de vijftiende plaats, op 3:08 van de nieuwe Franse leider Lenny Martinez (Groupama-FDJ).