Kajakster Hermien Peters haalt halve finales op testevent in Parijs

De Limburgse werd tweede in de derde van zes reeksen. Met een tijd van 1:53.62 moest ze 1.59 toegeven op de Zweedse Linnea Stensils. De top drie plaatste zich voor de halve finales. Die staan vrijdag op het programma. Peters komt in de vierde en laatste halve finale uit. Ze moet bij de eerste twee eindigen om de A-finale te halen.

Peters is de enige Belgische vertegenwoordiger op het water van Vaires-sur-Marne. Haar partner in K2 Lize Broekx gaf in laatste instantie forfait.

Peters en Broekx verzekerden zich vorige week dankzij hun vierde plaats op het WK in Duisburg van hun ticket voor de Olympische Spelen in de K2 500 meter. Ze mogen ook individueel in actie komen in Parijs. Op de Spelen van Tokio in 2021 werd het Limburgse duo in de K2 negende en laatste in de A-finale. Hermien Peters eindigde als zesde in de K1 500 meter.