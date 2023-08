Tweede reekshoofd Elise Mertens strandt met Storm Hunter al in eerste ronde vrouwendubbel op US Open

Het vrouwendubbel op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, is donderdag meteen ten einde gekomen in de eerste ronde voor Elise Mertens en haar Australische partner Storm Hunter.

De tweede reekshoofden hadden geen verhaal tegen de Amerikaans-Oekraïense tandem Danielle Collins en Nadiia Kichenok. Na 1 uur en 31 minuten moesten ze hun meerdere erkennen met 6-4 en 6-3.

Op het grandslamtoernooi van Wimbledon schopten Mertens en Hunter het nog tot in de finale, die ze uiteindelijk verloren. In 2019 greep de Limburgse aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka nog de eindzege op Flushing Meadows.

In het enkelspel plaatste Mertens (WTA 32) zich woensdag voor de derde ronde. Ze haalde het na een spannende partij in drie sets (3-6, 7-6 (9/7) en 6-1) van diezelfde Collins (WTA 34), die haar revanche daags nadien beet heeft. Mertens redde net zoals in de eerste ronde tegen de Zweedse Mirjam Björklund (WTA 155) enkele matchballen. In de derde ronde treft de Belgische nummer een Coco Gauff (WTA 6).