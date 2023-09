“Vooral voormiddag veel regen, namiddag wisselvallig”

Vrijdagochtend wordt het kletsnat als gevolg van intense regenval en hevige buien. Vooral in het zuidwesten zou er eens een donderklap kunnen vallen. Het zullen dus niet alleen tranen zijn die aan de schoolpoort voor nattigheid komen zorgen.

In de loop van de dag zal het nog meermaals nat worden als gevolg van buien. Tussendoor kan er dan ook wel eens ruimte komen voor de zon. Ook ‘s avonds is er nog kans op een aantal stevige buien. Sommige berekeningen laten tot rond middernacht regionaal zo’n 40 liter per vierkante meter vallen, gemiddeld wordt er zo’n 20 liter voorzien.

De temperatuur blijft vanwege de wolken en regelmatige regenval en buien steken op een graad of 20.

De wind haalt rond de middag gemiddeld 3 Beaufort maar valt in de loop van de avond volledig weg.

In de nacht naar zaterdag kan er eerst nog een lokale bui vallen. Tegen de ochtend wordt het overal droog.

