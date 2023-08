Bart Swings en Jason Suttels bezorgen België goud en zilver op WK skeeleren: “Perfecte race”

Op de puntenkoers over 10 kilometer zegevierde Swings, die als vroege vluchter veel punten verzamelde. Suttels dankte de tweede plaats aan een sterke aanval in het tweede deel van de race. Die bekroonde hij met een winnende eindsprint, die drie punten opleverde.

“Een perfecte race”, klonk het uit de monden van Swings, Suttels en bondscoach Rémy Hubert. “Eerste en tweede worden op een WK is niet makkelijk”, zei Suttels. “De bedoeling was later te counteren.”

“We hadden de wedstrijd in handen”, vond Swings. “Dit was ons scenario.” Het is de vijfde medaille voor Swings in Italië. Bij zijn laatste wereldkampioenschap, vier jaar geleden in Barcelona, was hij goed voor zes medailles, waarvan drie gouden. De totale medailleoogst bedroeg toen twaalf. Momenteel zitten de Belgen aan zes plakken.

Fysiek sterker dan ooit

Op 32-jarige leeftijd is Swings fysiek sterker dan ooit. Volgens Erik Bouwman, een van de schaatscoaches van IKO, scoort hij op alle waarden hoger dan vorig jaar. De metingen werden begin augustus verricht, toen Team IKO met Swings na de zomertraining in Heerenveen het ijs opstapte. Het helpt Swings dat de Sorella Ramonda Arena, zoals de omloop in Italië noemt, knap lastig is en technisch veel van de skaters vraagt.

Met de Fransman Martin Ferrié en de Colombiaan Andres Gomez ging Swings er al snel vandoor. Suttels en de Colombiaan Juan Mantilla stopten bekwaam het peloton af. Toen Swings een aardige voorsprong had opgebouwd, voegde de Fransman Timothy Loubineaud zich bij het trio om Ferrié te helpen. De aanval van Suttels verraste iedereen, een dag tevoren had hij nog over pijnlijke scheenbenen geklaagd. Terwijl Swings zeker was van zijn derde titel, ontfutstelde Suttels Gomes het zilver. Hem restte het brons.

In de afvallingsrace voor junioren eindigde Jorun Geerts als vierde. Het was haar vierde toptienklassering. Zelf vond ze dat er brons had ingezeten. “In de laatste ronde kreeg ik een tikje”, zei Geerts, die op de been bleef in een race met veel gooi- en smijtwerk en valpartijen. Eén skater moest per brandcard worden afgevoerd. Naarmate het WK vorderde, kwam Fran Vanhoutte er beter in. Op de door de Colombiaanse Fabriana Arias gewonnen puntenwedstrjid, werd Vanhoutte dertiende.