Kevin De Bruyne moet prijs voor UEFA Speler van het Jaar aan teammaat Haaland laten

Kevin De Bruyne heeft donderdag naast de prijs voor Speler van het Jaar van de UEFA gegrepen. Zijn Noorse ploeggenoot bij Manchester City, Erling Haaland, viel in de prijzen op het gala in Monaco. Lionel Messi (ex-PSG, nu Inter Miami), de derde genomineerde, werd tweede. De Bruyne moest tevreden zijn met een derde plaats.

Haaland en De Bruyne pakten in juni met Manchester City een eerste Champions League-trofee door in de finale in Istanbul Inter Milaan met 1-0 te kloppen.

Vorig jaar was de trofee voor de Franse spits Karim Benzema, die De Bruyne en Thibaut Courtois klopte. De Bruyne werd al voor het vierde jaar op rij genomineerd, maar mocht nog geen enkele keer de prijs mee naar huis nemen. Courtois haalde dit jaar de top tien niet eens. Die werd verder gevormd door de Duitser Ilkay Gündogen (ex-Manchester City, nu FC Barcelona), de Spanjaard Rodri (Manchester City), de Fransman Kylian Mbappé (PSG), de Kroaten Luka Modric (Real Madrid) en Marcelo Brozovic (ex-Inter, nu Al-Nassr), de Engelsman Declan Rice (ex-West Ham, nu Arsenal) en de Argentijn Alexis Mac Allister (ex-Brighton, nu Liverpool).

De prijs wordt toegekend door een panel met de trainers van de nationale ploegen die aangesloten zijn bij de UEFA, clubtrainers uit de Champions, Europa en Conference League en voetbaljournalisten. De coaches mochten niet voor een speler van hun eigen team kiezen.

Bij de vrouwen werd de Spaanse Aitana Bonmati (FC Barcelona) verkozen tot Speelster van het Jaar. Bonmati kreeg tien dagen geleden na het door Spanje gewonnen WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland ook al de Gouden Bal als beste speelster.

Pep Guardiola (Manchester City) en Sarina Wiegman (Engelse nationale vrouwenploeg) werden verkozen tot coaches van het jaar. De Nederlandse droeg haar overwinning op aan de Spaanse vrouwen. Hun wereldtitel werd overschaduwd door de rel rondom de kus op de mond die de Spaanse voorzitter Luis Rubiales tijdens de prijsuitreiking gaf aan speelster Jennifer Hermoso.