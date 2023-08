Eisden-Dorp strikt Wang, Weeghmans moet stoppen

De aansluiting van Edwin Wang bij Eisden-Dorp is in kannen en kruiken.

Wang speelde veldvoetbal bij enkele Limburgse amateurclubs en nu bij ASV Geel. In Nederland bouwde hij enige futsalervaring op. De nieuwe rekruut ontbreekt vrijdagavond nog bij nieuwkomer Hoboken Ster wegens een blessure. Ook reeksgenoten FULL Hasselt (in Châtelet) en PIBO Belisia (bij kampioen RSCA Futsal) spelen op verplaatsing. In tweede nationale B is het uitkijken naar de eerste Limburgse derby van het seizoen tussen United Wellen en promovendus FALB Zutendaal (21.15 uur in De Bloken). Bij de thuisploeg ontbreekt Daan Weeghmans, die om medische redenen noodgedwongen stopt met zaalvoetballen na 10 jaar bij dezelfde club.