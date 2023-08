Riemst maakt 10 schoolomgevingen veiliger

Riemst

De gemeente Riemst heeft in 10 van de 13 schoolomgevingen werken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen. De gemeente doet die inspanningen op basis van een enquête van Route2School bij ouders. Het gaat om preventieve maatregelen. Zo zijn er een aantal zebrapaden verplaatst, en worden er maatregelen genomen om de schoolomgevingen zichtbaarder te maken. De 1500 kinderen die in Riemst morgen aan hun eerste schooldag beginnen, kunnen zo veiliger naar school. Waar kan, wil de gemeente ook zo veel mogelijk fietszones in de schoolomgevingen installeren.(KaBu)