Hechtel-Eksel

En om de zomervakantie op een onvergetelijke manier af te sluiten kunnen kinderen vandaag ravotten in de modder in Hechtel-Eksel. Zo is er een modderglijbaan aanwezig of de kinderen kunnen voetballen in de modder. Nog even alle remmen los, want morgen worden de kinderen weer proper op de speelplaats verwacht.(KaBu)