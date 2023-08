F-35 grote publiekstrekker op Belgian Air Force Days

Peer

Liefhebbers van de luchtvaart kunnen volgende week weer terecht op de vliegbasis van Kleine-Brogel in Peer. Daar organiseert Defensie met de Belgian Air Force Days opnieuw een internationale airshow. De laatste editie dateert door corona alweer van 2018. Op vrijdag 8 september zal Kleine-Brogel de deuren al openen voor zo’n 2.000 spotters. Op 9 en 10 september worden zo’n 40.000 bezoekers per dag verwacht op de airshow. De grote publiekstrekker is het F-35 demoteam van de Amerikaanse luchtmacht. Maar in het ruime programma is er voor ieder wat wils. (KaBu)