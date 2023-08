Antwerp krijgt met FC Barcelona toptegenstander in de Champions League, ook tegen Porto en Shakhtar Donetsk

FC Barcelona, Porto en Shakhtar Donetsk: dat zijn de tegenstanders in de allereerste groepsfase van de Champions League voor Belgisch landskampioen Antwerp. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond plaatsvond in Monaco.

Met FC Barcelona heeft Antwerp zijn absolute topaffiche beet in de Champions League. Helaas speelt de Spaanse topclub momenteel niet in het legendarische Camp Nou, dat uitgerekend dit seizoen verbouwd wordt. Porto was vorig jaar ook tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van het kampioenenbal. De West-Vlamingen gingen op september winnen met 0-4 in Portugal, maar verloren een maand later in eigen huis ook met 0-4 van Porto. Shakhtar Donetsk is de op papier minst sexy tegenstander. De Oekraïense club wijkt omwille van de oorlog Europees uit naar het Duitse Hamburg.

Groep F met PSG, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United vormt de ‘poule des doods’. Enkele andere leuke affiches om naar uit te kijken in de groepsfase zijn onder meer Bayern München -Manchester United, Napoli-Real Madrid en Manchester City - Leipzig.

Resultaat loting groepsfase Champions League

GROEP A

Bayern MünchenManchester UnitedFC KopenhagenGalatasaray

GROEP B

SevillaArsenalPSVRC Lens

GROEP C

NapoliReal MadridBragaUnion Berlin

GROEP D

BenficaInter MilaanFC SalzburgReal Sociedad

GROEP E

FeyenoordAtlético MadridLazioCeltic

GROEP F

PSGDortmundAC MilanNewcastle United

GROEP G

Manchester CityLeipzigCrvena ZvezdaYoung Boys Bern

GROEP H

BarcelonaPortoShakhtar DonetskAntwerp