Remco Evenepoel panikeert niet na tijdverlies in de Vuelta: “Als dit mijn slechte dag was, dan is dit nog oké”

Remco Evenepoel speelde donderdag zijn rode trui kwijt in de zesde etappe van de Ronde van Spanje. Dat was volgens plan. Dat hij daarbovenop een dikke halve minuut zou verliezen op zijn belangrijkste rivalen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard was dat niet.

“Ik voelde mij ok, maar ik kon niet versnellen toen Roglic ging”, maakte Evenepoel de analyse. “Ik kon niet over mijn limiet gaan. Soms heb je van die dagen. Vandaag was het mijn dag om niet de beste benen te hebben. Het is niet dat ik volledig ontplofte, maar ik zat wat geblokkeerd. Ik kon niet all out gaan. Het vat was af op het einde. Ik zocht naar mijn eigen tempo. In de laatste twee kilometer kon ik dan plots opnieuw versnellen. Dat was een beetje raar.”

De zesde rit tussen La Vall d’Uixo en de aankomst boven aan het Observatorio Astrofisico de Javalambre was bijzonder pittig door het hoge tempo dat er in de ruime kopgroep en in het peloton gereden werd. “Het komt wel in de buurt van één van mijn zwaarste dagen in mijn carrière. Vanaf de start was het al vol koers. Toen het even rustiger werd, voelde ik dat mijn benen zwaar werden. Nadat ik een slecht moment had heb ik even mijn eigen ritme moeten zoeken. Het goede nieuws is dat ik uiteindelijk opnieuw kon versnellen. Het is ook niet dat ze meteen een minuut wegreden. De schade is nog behoorlijk beperkt. Natuurlijk had ik liever dat dit niet gebeurd was, maar als dit mijn slechte dag was is dit nog oké.”

Of het een tik was die hard is aangekomen, wilde de reporter van VTM weten? “De tik van maandag toen ik na de streep viel, was harder.”