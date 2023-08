REACTIES. Sepp Kuss en Jonas Vingegaard over de superdag van Jumbo-Visma: “Wilden Quick-Step testen en dat draait goed uit”

Jumbo-Visma zat met vier man vertegenwoordigd in de kopgroep en won met Sepp Kuss. De Amerikaan reed met overschot, zo bleek. “Op de slotklim genoot ik van het landschap”, zei hij doodleuk. De Nederlandse formatie startte met het plan om Soudal-Quick Step en Evenepoel onder druk te zetten en dat draaide goed uit. Evenepoel verloor 32 seconden op Roglic en Vingegaard en telt in het algemeen klassement 2’39” achterstand op Kuss.

“Crazy hè”, zei Roglic laconiek. “Dit was super goed.” Een typische reactie van de Sloveens Girowinnaar. Samen met Vingegaard deelde hij een tik uit aan Evenepoel op de Pico del Buitre. De Belgische kampioen moest 32 seconden toestaan op de klim van 11 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. “Dit is de start van de bergen”, zei Roglic nog. “Ik had vandaag een beetje betere benen dan de voorbije dagen. Het was een goede dag en daar gaan we van genieten, maar er is nog een lange weg te gaan in deze Vuelta. De rit winnen en tijd terugpakken, meer kunnen we niet wensen.”

Vingegaard: “Best oké”

Even verderop stond ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard van wat recuperatiedrank te nippen. Ook hij liep niet over van de euforie ondanks de dominantie van Jumbo-Visma in deze etappe. “Ik was best oké”, zei Vingegaard droogjes. “Iets beter dan de vorige dagen. Bij de start heb ik wel een beetje afgezien, maar gelukkig vond ik gaandeweg mijn benen terug. We wilden Quick-Step onder druk zetten en dat draaide goed uit. De jongens deden het geweldig van bij de start. Dit was een goede rit voor ons.”

De Deen was ook opgetogen voor Sepp Kuss, zijn vaste luitenant die deze keer de ritwinst pakte en zo zelf eens op het podium stond. “Sepp is een geweldige kerel. Hij verdient dit. Het is jammer dat hij de leiderstrui niet nam want die zou hij ook verdiend hebben.”

Sepp Kuss: “Ik voelde me supergoed”

Ritwinnaar Sepp Kuss was wél euforisch. “Het was een zeer stevige dag”, zei Sepp Kuss, die aan zijn derde grote ronde bezig is dit seizoen. “We wilden in de ontsnapping gaan om Quick Step te testen, dat was het voornaamste doel. We wisten dat het een zware dag zou worden.”

“Ik zat voorin met Dylan, Attila en Jan (Van Baarle, Valter en Tratnik, red.) en ze reden super. Ik moet hen danken voor het werk dat ze deden. Ik voelde me supergoed, ik was alleen maar aan het denken aan waar ik zou aanvallen en het verschil zou maken. De hele klim genoot ik van de omgeving. De Vuelta is een speciale koers voor mij.”

Kuss staat tweede in het algemeen klassement, op 8 seconden van de nieuwe rode trui Lenny Martinez, en is daarmee de best geplaatste Jumbo in het algemeen klassement.

“Ik ben hier niet om voor het algemeen klassement te gaan, ik zou zelfs niet weten waar ik sta. Een etappe winnen is al geweldig, ik bekijk het dag er dag”, aldus Kuss.

Lenny Martinez: “We gaan deze trui verdedigen”

De pas 20-jarige Fransman Lenny Martinez, zoon van ex-topmountainbiker Miguel Martinez, is de nieuwe rode trui. Op zich een goede zaak voor Jumbo, want Martinez’ ploeg, Groupama-FDJ, zal de trui verdedigen.

“Het is ongelooflijk en een droom van iedere renner om deze trui te pakken”, zei Martinez. “De hele ploeg heeft zich opgeofferd. Rudy (Mollard, red.) en Michael (Storer, red.) hebben fantastisch gereden en ik hoopte hen iets terug te geven. Met deze rode trui is dat gelukt. Ik heb er de hele dag aan gedacht in die vlucht, dat het mooi zou zijn om het rood te pakken. Het was een heel mooie groep met allemaal toppers en op zo’n moment moet je je instinct volgen, dat is wat ik deed. De familie zal blij en fier zijn. Uiteraard gaan we die trui nu verdedigen, al voelt het heel onwennig en zelfs een beetje angstig voor mij.”