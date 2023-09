Tongeren

Zondag 3 september tussen 8 en 13 uur kan elke Tongenaar, 16 of ouder, zich uitspreken of de fusie met Borgloon wenselijk is. Kàn. De volksraadpleging is immers niet verplicht. De uitslag is ook al niet bindend. Al zal de volksraadpleging hoe dan ook politiek wegen.